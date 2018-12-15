  • 15 ARALIK 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 5.365
    EURO 6.067
  • BIST 90528.64
    ALTIN 213.59
Buradasınız : » » Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Irakın kuzeyine hava harekatı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından son düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

 


 

Yapılan açıklamaya göre, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: hava harekatı
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER