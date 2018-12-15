Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından son düzenlenen operasyonlar hakkında bilgi verildi.

Irak kuzeyi Gara bölgesine 15 Aralık 2018’de düzenlenen hava harekâtı neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 13 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/2sOI5n1wQ0 — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 15 Aralık 2018

Yapılan açıklamaya göre, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca, hava harekatında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.

Kaynak: TRT Haber