Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doha'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 18. Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Katar'da, bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Doha Forum ve Uluslararası Kriz Grubu tarafından düzenlenen "Ortadoğu'da ve Körfez'deki Bölgesel Fay Hatlarının İstikrara Kavuşturulması" temalı öğle yemeğine katıldı.

Çalışma yemeğinde, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif de yer aldı.

Bakan Çavuşoğlu, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, ayrıca, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, Katar Milli Günü fuar ve sergi alanını gezdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali ile Katar Milli Günü dolayısıyla düzenlenen fuar ve sergi alanını gezdi.

Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali'nin ağırladığı Bakan Çavuşoğlu'na oyuncu Cemal Hünal ile Necati Şaşmaz da eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu, çocuklar için hazırlanan bilim ve eğlence bölümünü ve el işi ürünlerin sergilendiği standı gezdi, Katar'ı tanıtımı için hazırlanan video ile sergi alanında yapılan gösterileri izledi.

Oyuncu Cemal Hünal da gösteri alanında bir süre ata bindi.

Katar Kültür ve Spor Bakanı Salah bin Ghanem al-Ali ve Çavuşoğlu, 2022'de Katar'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası için hazırlanan, üzerinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin adı yazılı mozaiğe de taş yapıştırdı.

Kaynak: AA