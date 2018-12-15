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Mavi listedeki terörist teslim oldu

Bir buçuk milyon lira ödülle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci, Habur Kara Hudut Kapısı’nda teslim oldu.

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Mavi listedeki terörist teslim oldu

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünün, terör örgütü DEAŞ'ın, çatışma bölgeleri ile irtibatlı mensuplarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, çalışma kapsamında, Adıyaman'da DEAŞ içerisinde faaliyet yürütmekte iken terör örgütü saflarında silahlı faaliyette bulunmak için Suriye'ye giden Ayşenur İnci'nin, Habur Sınır Kapısı'nda teslim olduğu açıklandı.

İnci'nin, İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer aldığı ve başına 1 milyon 500 bin lira ödül konulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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