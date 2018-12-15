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Mavi listedeki terörist teslim oldu

Bir buçuk milyon lira ödülle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Ayşenur İnci, Habur Kara Hudut Kapısı’nda teslim oldu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 16:46





