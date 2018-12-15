Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazdıkları çukurları onlara mezar edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"275 kalem eseri resmen hizmete açıyoruz"

Biz 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle birlikte yürüyoruz. Allah nefes verdiği sürece aynı şekilde bu yolda birlikte yürüyeceğiz. Çeşitli bakanlıklarımızın, büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyelerimizin yaptığı yatırımların açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugün burada toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen hizmete açıyoruz. Yani eski rakamla yaklaşık 1 buçuk katrilyon. Belediyecilik AK Parti'nin işidir. CHP bu işten anlamaz.

"Her türlü rezilliği sergilemekten geri durmuyorlar"

Türkiye'nin yükselişi herkes tarafından görülüyor ve kabul ediliyor. Sadece anamuhalefet partisi bu gerçeklere kör, sağır ve lal. Geçmişteki 14 seçimde olduğu gibi 31 Mart için de tek bir projeleri var, o da AK Parti'ye ve Tayyip Erdoğan'a saldırmak, iftira atmak, çamur atmak. Bunun için terör örgütleriyle iş birliği yapmaktan darbe çığırtkanlığına, ülkede kaos çıkartma çağrısından Türkiye'yi dünyaya şikayet etmeye kadar her türlü rezilliği sergilemekten geri durmuyorlar.

"Kazdıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz"

Bay Kemal, bak, terörle mücadelede neler yapıyoruz gördün mü? Duydun mu? Bak Sincar'a girdik mi? girdik. Karaçok'a girdik mi? girdik. Uçaklarımız o PKK teröristlerine oraları mezar yaptı mı? İftihar etmen lazım be. İftihar etmen lazım. Unutma Bay Kemal, o kol kola gezdiğin terör örgütlerinin mensupları var ya onların açtıkları çukurları kendilerine mezar edeceğiz mezar. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin. Sen onlarla beraber yola devam et. Biz milletimizle birlikte bu yola devam ediyoruz. Ne dedik, bir gece ansızın gelebiliriz. Geldik mi? Geldik. Zeytinlik operasyonunu yaptık mı? Yaptık. Afrin'i yaptık mı? Yaptık. Sincar'ı yaptık mı? Onu da yaptık. Nerede bir sıkıntı varsa orada biz olacağız.

[Sincar ve Karaçok'a hava harekatı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kazdıkları çukurları onlara mezar edeceğiz.https://t.co/vEiLbrj11w pic.twitter.com/asgQKmUOGM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Aralık 2018

"Adalet sistemi sadece Türk milleti adına görev yapacak"

Geçmişe vesayet güçleri ve FETÖ tarafından yıpratılan adalet sistemi her şeye rağmen milletin gönlündeki yerini koruyor. Vesayetten ve FETÖ'den arındırdığımız yargı teşkilatımızın itibarının her geçen gün daha da yükseldiğini görüyoruz. Ülkemizde artık adalet sistemi sadece Türk milleti adına görev yapacak.

"Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte yaşacağız"

Biz MHP ile bir Cumhur İttifakı oluşturduk ve seçime gidiyoruz. Bizim MHP ile azami müştereklerimiz var, onun için de Cumhur İttifakı'nı oluşturduk. İnşallah 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın zaferini hep birlikte yaşacağız.

31 Mart'a yine terör örgütüyle koyun koyuna gidiyorlar. Şimdi bunların koalisyonunda ne var, aynı zamanda bir de malum terör örgütünün beslemesi olan parti var.

"Kaşıkçı cinayeti ile ilgili akla ziyan iddialarda bulunuyor"

Bu zat çıkıp Türkiye'nin ilkeli duruşu ile tüm dünyada takdir topladığı kaşıkçı cinayeti ile ilgili akla ziyan iddialarda bulunuyor. Yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimiz cinayetle ilgili bilgileri çok büyük emek sarf ederek ortaya çıkardı.

‘İşsizlik’ diyor. Başka bir yalan bu. İşgücü arzının son 10 yılına baktığımızda 23 milyondan 33 milyona çıktığını görüyoruz. 10 yılda 9 milyon vatandaşımıza çalışabileceği bir iş sahası temin ettik.

"Yine bunların hazırlıkları içindeler bedelini ağır ödetiriz"

CHP’nin muhalefet tarzında milli ve yerli olmak yok. Nerede ülkemizin aleyhinde bir iş varsa CHP orada. Fransa’da sarı yelekliler var, CHP orada. Gezi olayları nerede Bay Kemal de oralarda. Şimdi yine bunların hazırlıkları içindeler bedelini ağır ödetiriz. Sokağa davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir. Yargı bunlara gereken cevabı verecektir. Gezi’de ve 15 Temmuz’da bunlar gereken dersi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çıkmışlar sokağa çıkmaya davet ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir? Gezi'de ve 15 Temmuz'da derslerini aldılar, yine hazırlık içindeler bedelini çok ağır ödetiriz.https://t.co/vEiLbrj11w pic.twitter.com/bGQAAtn4Gz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Aralık 2018

"Bin liranın altında emekli maaşı bırakmadık"

Kılıçdaroğlu’nun tahrik etmeye çalıştığı bir başka kesim emekliler. Emeklilere AK Parti kadar değer veren başka hükümet olmadı. Biz iktidara geldiğimizde bu ülkede emekli maaşı 66 liraydı. Son düzenlemeyle bin liranın altında emekli maaşı bırakmadık.

Üniversite öğrencilerine 45 lira burs veriliyordu. Şimdi ocakla birlikte bunu 500 liraya yükselttik.

Kaynak: TRT Haber / AA