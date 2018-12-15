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Harekat planı ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, hem karada hem de havadan kararlılıkla sürdürdüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başarısını ortaya koydu.

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Zeytindalı Harekatı'yla Mehmetçik ve ÖSO Afrin'i terör örgütü YPG/PKK’dan kurtardı. Kentte huzur ve güven hakim. Fırat’ın doğusu için ise operasyonun başlaması an meselesi.

Peki Mehmetçik, bu operasyona nasıl hazırlandı? İşte kritik operasyonun şifreleri...

Fırat'ın doğusu için harekat planında yeni taktikler geliştirildi. Sınır uzunluğu dikkate alındı, arazi yapısı masaya yatırıldı, özel sistemler ve simülasyonlarla, harekata katılacak özel birlikler eğitime tabi tutuldu.

Terör örgütü PKK/PYD'nin lojistik sağladığı güzergahlar tek tek belirlendi. Bölgede, Amerikan güçleri tarafından kullanılan askeri noktalar tespit edildi.

Teröristlerin iletişim bağlantısının kesilmesi için sınır hattına telsiz kestirme dinleme istasyonları kuruldu.

Bölücü terör örgütünün Irak sınırından bölgeye sağlayacağı desteğin kesilmesi için terör kampları da uzun süredir havadan vuruluyor.

Askeri birliklerin sevkiyatında ise sona yaklaşıldı.

Özgür Suriye Ordusu güçleri de, Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat için hazır bekliyor.

Haber: Şahin Karamanlı

Kamera: Memiş Akçam

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