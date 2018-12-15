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Harekat planı ile ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, hem karada hem de havadan kararlılıkla sürdürdüğü Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile başarısını ortaya koydu.

15 Aralık 2018 Cumartesi 17:33





