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Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik hava harekatı düzenlendi.
Operasyonda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin paylaşımında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Irak kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/n6wXfPpKSt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2020
Etiketler: son dakika msb Irak hava harekatıSon Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 10:56
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