Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü üyelerine yönelik hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. MSB'nin paylaşımında, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.