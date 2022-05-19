Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" bilgisini verdi.