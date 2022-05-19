Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 15:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi" bilgisini verdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2022
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/OCRN1FBgsf
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Irakın Kuzeyi
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