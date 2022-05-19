Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi. Teröristlerin bulunduğu alan ateş altına alındı.

Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, operasyonu "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" başlığıyla duyurdu.

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!



Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/jsRIlkkBlh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2022

Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde de bölücü hainlere nefes aldırmıyor. Tespit edilen 4 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonda teröristlerin kullandığı sığınak, mağara ve gözetleme noktaları imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/OCRN1FBgsf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 19, 2022

Karadan yürütülen operasyonda da teröristlerin kullandığı mağara ve 2 sığınak ortaya çıkarıldı. 14 el bombası, çok sayıda mühimmat ve patlayıcılar ile yüklü miktarda yaşam malzemesi imha edildi.