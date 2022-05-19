AK Parti MYK'da iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusu görüşülecek
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Toplantıda, iki ülkenin NATO'ya üyelik başvurusu başta olmak üzere iç ve dış gündemdeki diğer gelişmeler değerlendirilecek.
Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 14.00'te başlayacak.
Öncelikli gündem maddelerinden birinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu olması bekleniyor.
İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İki ülkenin NATO'ya girmesine hayır diyeceğiz" ifadelerinin ardından, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda son durum ele alınacak.
Dış politika başlığında Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin ateşkes için sürdürdüğü diplomasi trafiği de değerlendirilecek.
Ekonomideki son durum görüşülecek
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda ekonomideki son gelişmeler de konuşulacak.
Fahiş fiyat artışları karşısında hükümetin aldığı tedbirler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşülecek.
Sığınmacı konusu, Suriyelilerin geri dönüşleri ve terörle mücadele operasyonları da MYK’da ele alınacak.
Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenleyecek.
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