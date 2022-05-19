Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 13:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında soruşturma başlatıldı
Sığınmacılara yönelik Türkçe ve Arapça yazılı ilanlar astıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.
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Etiketler: Bolu Düzensiz Göçmenler
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