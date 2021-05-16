Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimizin düzenlediği başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımızda sadece teröristler ve onlara ait sığınak, barınak, mağara ve mevziler hedef alınmaktadır. Masum siviller, tarihi ve dini yapılar ve çevre bizim için dokunulmazdır."