Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 17:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesine yardım eli
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor. MSB'nin paylaştığı fotoğraflarda halka gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapıldığı görüldü.
Mehmetçik, Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan yardım faaliyetlerinin fotoğraflarını paylaşarak, şu mesajı yayımladı:
"Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi."
Barış Pınarı bölgesindeki yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bölgedeki ihtiyaç sahiplerine gıda ve su yardımı ile hastalara sağlık taraması yapılırken çocuklar için de çizgi film gösterisi düzenlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/x8nA7Cd8Qp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 16, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı Harekatı
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