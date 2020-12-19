Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınır ötesinde peş peşe yürütülen nokta operasyonlarla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/9nOERXDtUX
"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."
3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.
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