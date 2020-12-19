Terörle mücadele sınır ötesinde peş peşe yürütülen nokta operasyonlarla sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/9nOERXDtUX — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2020

"En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar..."

3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.