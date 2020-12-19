Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Çorlu'daki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında yapılan Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çorlu'daki 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığının NATO VJTF Tugayı Karargahı Sertifikasyon Denetlemesi kapsamında gerçekleştirilen, Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığı belirtti.
Tatbikata 23'ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı.
MSB, tatbikata ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
66’ncı Mekanize Piyade Tugay K.’lığının “NATO VJTF Tugayı Karargâhı Sertifikasyon Denetlemesi” kapsamında icra edilen “Eurasian Bridge 20 Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Tatbikatı” başarıyla tamamlandı. Tatbikata 23’ü müttefik ülkelerden olmak üzere toplam 392 personel katıldı. pic.twitter.com/YFBo77XJGS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2020
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