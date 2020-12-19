Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri boyunca eleştiriler yönelten muhalefete yanıt verdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

"Recep Tayyip Erdoğan yerli ve millidir, milletin adamıdır"

Oktay, "Herkes kendine yakışanı yapar ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim: Diktatör Franko'nun Türkiye'deki temsilcileri bize laf atmaya, çamur atmaya çalışmıştır. Franko'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan yerli ve millidir, milletin adamıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman ifade ettikleri gibi: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Laf üretenle eser üreteni milletimiz ayırmasını bilir ve ayırıyor da zaten. Siz konuşmaya devam edin, biz milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

12 gün aralıksız çalışan Meclis'te 160 saat mesai yapıldı. 2021 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

"Artık yaptırımlara papuç bırakacak bir Türkiye yok"

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,

2021 yılına ilişkin mesajlar verdi, Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım kararlarına da değindi.

Oktay, "2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'mizin bir kez daha ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 2021'de de Cumhurbaşkanımız liderliğinde; Milli menfaatlerimizi korumak ve bölgesel-küresel barışa katkıda bulunmak için en etkin dış politikayı uygulamaya devam edeceğiz. Bugün kendi sözünü söyleyen, kendi yolunu çizen ve kardeşleriyle yürüyen bir Türkiye var. Yaptırımlardan korkumuz yok. Artık yaptırımlara pabuç bırakacak bir Türkiye yok." diye konuştu.