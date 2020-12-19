Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.
Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.
Gaziantep’te özel bir hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 19, 2020
Etiketler: Fuat Oktay
Son Haberler
- 12:31
- 12:25
- 12:29
- 12:05
- 12:14
Sıradaki Haber
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz