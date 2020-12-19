Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), COVID-19 nedeniyle vefat eden sağlık çalışanlarının meslek hastalığı ve vazife malullüğüne ilişkin işlemler konusunda yol haritasını belirledi. Sürecin hızlanması için Sağlık Bakanlığına yazı gönderdi. Bakanlıktan yapılacak işlemler için gerekli evrakları istedi.

COVID-19 nedeniyle vefat eden memur statüsündeki sağlık çalışanlarının tüm başvurularının kurumlarınca alınarak hızla gönderilmesi istendi.

SGK sağlık çalışanları için özel personel görevlendirdi

Ayrıca, sağlık personelinin hak sahiplerinin ilgili SGK İl Müdürlükleri ile merkez müdürlüklerine başvuru yapmaları konusunda bilgilendirilmesi gerekiyor. Şu ana kadar ulaşan sağlık çalışanlarının bireysel başvuruları ivedilikle değerlendiriliyor ve aylıkları bağlanıyor.

SGK tarafından, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin yapılacak başvurular için SGK İl Müdürlüklerinde özel personel görevlendirildi. Bu görevlilere işlemlerin titizlikle ve hızla sonuçlandırılması talimatı verildi.