Haber Giriş: 19 Aralık 2020 Cumartesi 05:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'de 'yılın kişisi' seçildi
[Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene başında Senegal'e bir ziyaret gerçekleştirmişti. Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı kararlı tutumu nedeniyle Senegal'de "yılın kişisi" seçildi.
Senegal'de İslami alanda çalışmalarıyla tanınan JAMRA, yaptığı yazılı açıklamada; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerine karşı çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yılın kişisi" seçildiğini duyurdu.
Açıklamada, Erdoğan'ın, Hz. Muhammed'e yapılan çirkin hakaretlere cesurca tepki gösterdiği de hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız mallarını boykot çağrısı ve Macron'u eleştiren açıklamaları, Senegal'de büyük destek görmüştü.
Başkent Dakar'da 7 Kasım'da İslamofobiye karşı düzenlenen eylemde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajları verilmişti.
Etiketler: Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Son Haberler
- 05:14
- 05:06
- 04:41
- 04:37
- 04:07
Sıradaki Haber
Otopark Yönetmeliği'nin yürürlük tarihi 3 ay ertelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz