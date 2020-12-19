Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı operasyonlar aralıksız sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." denildi.
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 19, 2020
Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/hgW5ry3Pdu