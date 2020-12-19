Bakan Soylu, Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Kökleri tarihimize dayanan, 19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi'ndeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla" ifadelerini kullandı.

Kökleri tarihimize dayanan, 19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi'ndeyiz.

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz



Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla pic.twitter.com/o6B8s73hMW — Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik(@suleymansoylu) December 19, 2020

Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen ek hizmet binasında bulunan, 1518 metrekare alana sahip Polis Müzesi'nde, geçmişten bugüne Türk Polis Teşkilatı'nın kullandığı silah, teçhizat, kıyafet, kimlik, araç, haberleşme cihazları ve polis kültür varlığını temsil eden eserler sergileniyor.

Şehitleri anlatan yapımların da bulunduğu müzede, tematik alanlı canlandırmalar, dönemsel replikalar, dönemsel maket dioramalar (Dondurulmuş üç boyutlu an), belgesel nitelikli prodüksiyonlar ile tarihi dokümanlar bulunuyor.