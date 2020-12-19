Bakan Soylu Polis Müzesi'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Müzesi'ni ziyaret etti. Emeği geçenlere teşekkür eden Soylu, müzeyi pandemi sonrası vatandaşlarla da ziyaret etmek istediğini söyledi.
Bakan Soylu, Twitter hesabından ziyarete ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Kökleri tarihimize dayanan, 19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi'ndeyiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla" ifadelerini kullandı.
Kökleri tarihimize dayanan, 19. yüzyılın sonlarında resmi olarak kurulan Polis Teşkilatı'mıza, yeni kazandırılan Polis Müzesi'ndeyiz.— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik(@suleymansoylu) December 19, 2020
Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz
Pandemi sonrası vatandaşlarımızla birlikte de ziyaret etmek duasıyla pic.twitter.com/o6B8s73hMW
Emniyet Genel Müdürlüğünün Dikmen ek hizmet binasında bulunan, 1518 metrekare alana sahip Polis Müzesi'nde, geçmişten bugüne Türk Polis Teşkilatı'nın kullandığı silah, teçhizat, kıyafet, kimlik, araç, haberleşme cihazları ve polis kültür varlığını temsil eden eserler sergileniyor.
Şehitleri anlatan yapımların da bulunduğu müzede, tematik alanlı canlandırmalar, dönemsel replikalar, dönemsel maket dioramalar (Dondurulmuş üç boyutlu an), belgesel nitelikli prodüksiyonlar ile tarihi dokümanlar bulunuyor.
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