Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı 12:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak teslim oldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin etkin ve kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki 2 PKK’lı terörist, saklandıkları mağaradan çıkarak Mehmetçiklerimize teslim oldu." denildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Terörle Mücadele Milli Savunma Bakanlığı
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