Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 09:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.
Son Haberler
- 10:51
- 10:38
- 10:35
- 10:55
- 10:31
Sıradaki Haber
Atama kararları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz