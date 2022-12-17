Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 08:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bazı kurum ile kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik atandı.
Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu'nun ataması yapıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne Kadir Çokçetin getirildi.
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