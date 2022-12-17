Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi 06:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop: 100. yıl bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun
Türkiye Büyük Millet Meclisinde bütçe maratonu sona erdi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerine teşekkür ederek, "Cumhuriyetin 100'üncü yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sona eren bütçe görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Meclis Başkanı Şentop, "Ülkemize ve milletimize hizmet etme onuruna eriştiğimiz Gazi Meclisimizde, görüşmelere katkı sunan tüm milletvekillerimize ve kanunlaşma süreçlerinde görev alan herkese teşekkür ediyorum. Cumhuriyetin 100. yılı bütçesi milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun." dedi.
Etiketler: TBMM Mustafa Şentop
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