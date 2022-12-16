Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve 17 ayrı bakanlığın bütçesinin görüşüldüğü 12 günlük maraton sona erdi. Maratonun son gününde bütçenin tümü üzerine konuşmalar gerçekleşti. Siyasi parti grupları tek tek bütçeye dair görüşlerini ifade etti.

AK Parti adına Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ile Muhammet Emin Akbaşoğlu çıktı kürsüye. Türkiye'nin yeni yüzyıl hedefine vurgu yaptı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, “Enflasyon oranında kesintisiz bir düşüşün yaşanacağı bir dönem başlamıştır. Enflasyon dinamikleri her geçen gün iyileşmekte ve aylık veriler geçmiş yıl ortalamalarına benzer gerçekleşmeye başlamaktadır” dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, “Yeni yüzyıla yeni KIZILELMA’ya hep beraber kenetlenmeliyiz. İstiklal ve istikbalimizi hep beraber 2023 Türkiye Yüzyılı mottosuyla gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da gerçekleştirilen projelere dikkati çekti. Enerjide dışa bağımlılığın azalacağını söyledi.

Muhalefet temsilcileri ise bütçeyi eleştirerek, 'hayır' oyu vereceklerini vurguladılar...

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak bütçeye "hayır" oyu vereceğiz” dedi.

2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi

Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi, 20 Aralık Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bütçe Kanun Teklifi, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurulda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi de kabul edildi.