Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 11:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi." denildi.
Etiketler: Pençe Operasyonları Terörle Mücadele
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