Ankara'da MTA yerleşkesinde patlama
Ankara'da Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki doğal gaz vanasında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangın kontrol altına alındı.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde saat 09.57 sıralarında patlama meydana geldi.
Patlama sonrası yangın çıkan böllgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, Ankara-Eskişehir yolunu trafiğe kapattı.
MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kurum girişindeki doğal gaz vanasında patlama meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın etkisiyle çevreye demir parçaların saçıldığı gürüldü. AFAD ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye geçti.
Ankara Valiliği: Söndürüldü
Ankara Valililği'nden yapılan açıklamada patlama sonrası çıkan yangının da kontrol altına alındığı duyuruldu.
Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi yangının 10.35 sıralarında doğal kesintisi yapıldıktan sonra söndürüldüğünü açıkladı.
Ankara'da Eskişehir yolu üzerindeki Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesinde patlama meydana geldi. Patlamaya dair tüm gelişmeler anbean @trthaber'de. https://t.co/g2BNskJWwW— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 20, 2021
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