Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Yerleşkesinde saat 09.57 sıralarında patlama meydana geldi.



Patlama sonrası yangın çıkan böllgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, Ankara-Eskişehir yolunu trafiğe kapattı.

MTA Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise kurum girişindeki doğal gaz vanasında patlama meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın etkisiyle çevreye demir parçaların saçıldığı gürüldü. AFAD ekipleri de tedbir amaçlı bölgeye geçti.

Ankara Valiliği: Söndürüldü

Ankara Valililği'nden yapılan açıklamada patlama sonrası çıkan yangının da kontrol altına alındığı duyuruldu.

Patlamada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yangının 10.35 sıralarında doğal kesintisi yapıldıktan sonra söndürüldüğünü açıkladı.