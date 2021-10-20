Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 08:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.
Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanıyor.
Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.
Etiketler: Koronavirüs Bilim Kurulu Fahrettin Koca
Son Haberler
- 08:42
- 08:22
- 07:55
- 08:14
- 07:08
Sıradaki Haber
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz