Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 05:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.44'te Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 5 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 200 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 7.53 km.Lasithi (Yunanistan), 200.49 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 20.10.2021, 05:44:10 TSİ
Enlem : 35.3580 N
Boylam : 25.8531 E
Derinlik : 5.08 km
Detay : https://t.co/rXfXOz1N52@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Ege Denizi Muğla AFAD
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