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Gündem
TRT Haber 16.04.2024 07:18

IMF-Dünya Bankası toplantıları başlıyor: Şimşek ve Karahan ABD yolcusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bugün ABD'ye gidecek. İki isim Washington'da IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Ekonomide atılan adımlar ile güven ve istikrar ortamı, yabancı yatırımcılara anlatılacak.

IMF-Dünya Bankası toplantıları başlıyor: Şimşek ve Karahan ABD yolcusu

Uluslararası yatırımcılarla toplantılar sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün ABD'nin başkenti Washington'a gidecek.

İkili, olağan IMF-Dünya Bankası toplantılarına katılacak. Bu kapsamda ikili görüşmeler gerçekleştirilecek, yatırımcılarla bir araya gelinecek.

Yatırımcılara hedef ve reformlar anlatılacak

Bakan Şimşek'in, 22 Nisan'da da New York'ta yatırımcı toplantısına katılması bekleniyor.

Görüşmelerde uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları, orta vadeli program'daki hedef ve reformlar anlatılacak. Katılımcılar fırsatları değerlendirmeye davet edilecek.

"Fon akışı hızlanacak"

Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Abuzer Pınar, görüşmelerin ardından fon akışının hızlanacağı görüşünde.

"Kısa vadede istikrarımız açısından önemli olan portföy girişi, sıcak para girişi etkili olacak diye düşünüyorum. Bu piyasaları olumlu etkileyecektir. Hem döviz kuru üzerindeki baskıyı azaltacaktır hem de borsalar açısından olumlu sonuçlar yaratacaktır."
 

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Mehmet Şimşek Fatih Karahan ABD Dünya Bankası
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