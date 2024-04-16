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Gündem
AA 16.04.2024 04:14

Erciyes Üniversitesi 144 sözleşmeli personel alacak

Erciyes Üniversitesi, 144 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Erciyes Üniversitesi 144 sözleşmeli personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 42 hemşire, 41 destek personeli, 38 sağlık teknikeri, 10 koruma ve güvenlik görevlisi, 10 büro personeli, 1 mühendis, 1 biyolog ve 1 diyetisyen olmak üzere 144 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet sitesinden 30 Nisan'a kadar yapabilecek.

Adayların, 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olması ve lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde en az 60 puan alması gerekiyor.

Alımlarda KPSS puanı esas alınacak

Alımlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacak, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınacak. İlan edilen her pozisyon için pozisyon sayısının 1 katı kadar yedek aday belirlenecek.

Belirlenen asıl ve yedek adayların listesi, son başvuru tarihinin ardından 1 ay içerisinde "www.erciyes.edu.tr" internet sitesinden yayımlanacak.

Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacak. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacak.

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