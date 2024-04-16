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Gündem
AA 16.04.2024 01:43

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 30 derecenin üzerine çıkacağını duyurdu.

Yurt genelinde sıcaklıklar artacak

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde yarından itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini ifade etti. 

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Özellikle yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri doğrultusunda dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum. Bununla birlikte doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum."

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