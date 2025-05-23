İMECE uydusu GÖKTÜRK 2B ismiyle TSK envanterine girdi

"İMECE Uydu Sistemi Projesi, Kabul ve Envantere Alma Töreni", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SBB), TÜBİTAK, Strateji Bütçe Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi.

TÜBİTAK UZAY Enstitüsü Müdürü Mehmet Nefes, törendeki konuşmasında, Türk uzay ekosisteminin tamamlanmasının ve uydunun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine girmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yüzde 90'ın üzerinde yerlilikle ürettikleri uydunun fiili olarak TSK'nın emrinde olduğunu belirten Nefes, uyduyu iki yıl önce uzay gönderdiklerini, öncesinde de müthiş ekip çalışması olduğunu dile getirdi.

Hem şahsi hem kurumu adına sürece katkı veren herkese teşekkür eden Nefes, şunları kaydetti:

"İMECE uydumuz şu anda milli güce dönüştü. TÜBİTAK UZAY olarak büyük gurur ve heyecan yaşıyoruz. Biz bu töreni icra ederken, şimdi TUSAŞ'taki USET Merkezi'nde, İMECE'den elde ettiğimiz deneyimleri ihracata çevirdiğimiz yüksek çözünürlüklü elektro optik kameramızın testi var. Testler tamamlandıktan sonra yakın zamanda elektro optik kameranın ihracatını yapacağız. Amacımız, ülke olarak kendi yer gözlem uydumuzu bütün alt sistemleriyle, kendi öz kaynaklarımızla, insan kaynağımızla, altyapımızla üretip ihraç edebilmiş konuma gelmiş olmak. İMECE-2 ve İMECE-3 uydularıyla da elde ettiğimiz kazanımları devam ettireceğiz. Her uydu projesinde ilave özellikle, iyileştirmeyle yolumuza devam edeceğiz."

Uydunun adı "GÖKTÜRK 2B" oldu

Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Çınar da uzayın, askeri ve stratejik konularda vazgeçilmez hale gelmesiyle 2000'lerin başında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda uzayla ilgili birimlerin kurulduğuna dikkati çekti.

Bu çalışmaların meyvesi olarak 2012 ve 2016'da GÖKTÜRK-2 ve GÖKTÜRK-1 uydularının fırlatıldığını belirten Çınar, uzayın 5. harekat ortamı ilan edilmesinden sonra bu alandaki çalışmaların ivme kazandığını anlattı.

Çınar, bu gelişmelere paralel olarak TSK'nın uzay çalışmalarına yönelik dönüşüm başlatıldığına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzay komutanlığı barış, kriz, savaş ve savaş sonrasında ülkemize uzaydan gelecek tehlikelere karşı çıkarları korumak, harekata uzay desteği sağlamak, uzay konularında organize olmak ve TSK'nın uzay faaliyetlerini organize etmek olarak belirlendi. Uzay, sadece araştırma ve iletişim alanı olmaktan çıkarak savunma ve güvenlik alanı haline geldi. Uzayda askeri anlamda etkin, caydırıcı, sürekli ve bağımsız şekilde varlık göstermek zorunluluk haline gelmiştir."

Kurumsal farkındalığın ve hızlı karar almanın, modern harbin temelini oluşturduğunu dile getiren Çınar, savunma sanayisinin özverili çalışmalarıyla ülkenin uzaydaki varlığının daha da arttığını söyledi.

Sivil ve kamu kurumlarının uzay faaliyetlerinin de arttığını anlatan Çınar, "NATO ve müttefik ülkelere katkıda bulunurken yaptığımız uzay anlaşmalarıyla gücümüzü artırıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırdığımız İMECE, yüksek teknolojiye sahip milli uydu sistemidir. GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2'den sonra İMECE, Hava Kuvvetleri Uydu İsimlendirme Standartları'na göre 'GÖKTÜRK 2B' uydusu olarak adlandırılacak, görev süresi boyunca ülkemize katkı sağlayacak."

TSK ve kamu kurumlarına görüntü temin edilecek

Keşif Uydu Tabur Komutanı Hava Savunma Yarbay Ayan da milli olarak gerçekleştirilen uydu alt sistemlerine uzay tarihçesi kazandırılması amacıyla sözleşme imzaladıklarını belirterek, uydunun uzaya fırlatılmasından devreye alınmasına kadar geçen süreç hakkında bilgi verdi.

İMECE uydusunun sistem testlerinin hazır hale getirilmesinin ardından kabul testlerine başladıklarını anlatan Ayan, yaklaşık 1 yıllık süren çalışmaların başarıyla tamamlandığını söyledi.

Ayan, uydunun 680 kilometre irtifada saniyede 7,5 kilometre hızla alçak dünya yörüngesinde görev yaptığına işaret ederek, "Uydu sayesinde TSK ve kamu kurum ve kuruluşlarına görüntü temin edilecek." diye konuştu.

İMECE hakkında

Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE, 15 Nisan 2023'te ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Böylece Türkiye, sıfırdan yer gözlem uydusu ve yer istasyonu alt sistemlerini tasarlayıp üretebilecek kabiliyete sahip ülke konumuna geldi.

Elektro optik kamera dışında, elektrikli itki sistemi, güneş algılayıcı, yıldız izler, tepki tekeri, küresel konumlandırma sistemi alıcısı, manyetometre, X bant haberleşme ekipmanı ve anteni, S bant haberleşme ekipmanları ve antenleri, güç düzenleme ve dağıtım ekipmanları, uçuş bilgisayarı, uçuş yazılımları, yer istasyonu anteni, yer istasyonu yazılımları İMECE Projesi kapsamında yerli olarak geliştirildi.