Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıld

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Şişli'de bir otelde düzenlenen forumun kapanış programına katıldı.

Forum alanının girişinde, Emine Erdoğan'ı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve eşi karşıladı.

Bakan Göktaş'ın yanı sıra 27 ülkenin bakan ve üst düzey politika yapıcısıyla birlikte forum kapsamında kurulan stantları ziyaret eden Erdoğan, görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Stantlarda yer alan ürünleri inceleyen Emine Erdoğan, Bakanlığın hazırladığı "Tüm Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergiyi de gezdi.

Emine Erdoğan, ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Aile Forumu’nun kapanış programında, Türkiye'yi ziyaret eden farklı ülkelerin aileden sorumlu bakanları ile "Bütün Mutlu Aileler Birbirine Benzer" temalı etkileşimli sergiyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Paylaşımında Erdoğan, "Sergi; sevgi, bağlılık ve karşılıklı saygı ile şekillenen aile yapılarının toplumsal huzur ve istikrar açısından taşıdığı önemi etkileyici bir dille anlatıyor. Ailenin evrensel gücünü ve toplumları birleştirici rolünü yeniden hatırlatan Forumun neticelerinin dünya için hayırlı olmasını diliyorum. İnanıyorum ki burada kurulan bağlar ve paylaşılan fikirler, ülkelerimizde aile kurumunun daha güçlü temeller üzerinde yükselmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.