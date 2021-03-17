Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 13:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İmamoğlu'na 'kamu görevlisine hakaret' suçundan para cezası
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiası ile açılan davada karar çıktı. İmamoğlu'na kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla 7 bin 80 lira ceza verildi.
Ordu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatlarının yanı sıra CHP Genel Başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun ve CHP Ordu Milletveklili Mustafa Adıgüzel de katıldı.
Müşteki avukatı Resul Yılmaz, sanığın önceki celsedeki savcı mütalaası doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Ekrem İmamoğlu'na "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı gıyabında alenen hakaret" suçundan 7 bin 80 lira adli para cezası verdi.
Olay 5 Haziran 2019 tarihinde İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinde yaşanmıştı.
Ordu-Giresun Havalimanı VİP Salonu'ndaki tartışmada İmamoğlu'nun dönemin valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddia edilmişti.
Etiketler: Ekrem İmamoğlu
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