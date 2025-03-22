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Gündem
AA 22.03.2025 10:42

İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı.

İmamoğlu, terör soruşturması kapsamında ifade veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, terör soruşturması kapsamında ifadesi alınıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini başlattı.

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