Çocuk bakımı ekonomisi, evde çalışma ve aile sorumluluğu…

Küresel salgının da etkisiyle, son yıllarda dünyada ve Türkiye’de çalışma hayatının şartları değişti.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye temsilcileri, Meclis Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonunda hazırlanan son raporlarını ve önerilerini paylaştı.

"Çalışma süreleri kısaltılmalı"

Raporda, uzun çalışma sürelerine dikkat çekildi.

Yeni istihdam olanakları ve iş-yaşam dengesinin sağlanabilmesi için çalışma sürelerinin kısaltılması gerektiği belirtildi.

Annelik ve babalık izinlerinin tam olarak kullanılabilmesi önerildi

Öneriler arasında kayıt dışı sektörlerde annelik izni mağduriyeti de vardı. Türkiye’de kapsamlı düzenlemeler olsa da kayıt dışı sektörlerde annelerin izin hakkını yeterince kullanamadığı vurgulandı.

Raporda, babalık hakkının tam olarak kullanılamadığına da değinildi. Ebeveyn izinlerinin dengeli bir biçimde dağıtılması istendi.

Raporlarda, ücretli izinlerin ardından, çocukların eğitimi başlayana kadar,

ortalama 5 yıllık süre için bakım ekonomisi politikalarının çizilmesi önerildi.

Evden çalışma uygulamaları da ele alındı

Bunun yanında pandemi döneminde evde çalışma uygulamalarının yaygınlaştığı da hatırlatıldı.

Evden çalışanların ve işverenlerin, hak ve sorumluluklarıyla ilgili bilgilendirilmesi, iş tanımları çerçevesinin yeniden belirlenmesi istendi.