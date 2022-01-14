Türk bayraklı ilk doğalgaz depolama gemisi Ertuğrul Gazi, adeta yüzer bir şehir, kendi sınıfında dünyanın en iyileri arasında.

Bu donanımdaki bir gemiye sahip olan ülke sayısı ise 18, toplam sayıları ise 37.

Ertuğrul Gazi gemisi sayılarla da oldukça çarpıcı. Uzunluğu 295, eni 46 yüksekliği ise 63 metre. Bu büyüklükle neredeyse 3 futbol sahası büyüklüğü anlamına geliyor. Gemi tek başına Akdeniz Bölgesi’nin 3 aylık doğalgaz ihtiyacını da karşılayabilecek düzeyde.

Türk bayraklı FSRU gemisi depolama kapasitesi ile dikkati çekiyor

Gemide 170 bin metreküp sıvı doğal gaz yani LNG depolanabiliyor. Doğal gaz depolama kapasitesi ise 110 milyon metreküp.



Gemideki farklı birimler uyum içinde çalışmak zorunda. En ufak dikkatsizlik çok ağır sonuçlara sebep olabilir.



Ertuğrul Gazi'ye gaz dolum operasyonu şuana kadar 9 kez gerçekleşti. Dünyanın farklı noktalarından tedarik edilen gaz, Ertuğrul Gazi gemisi ile ulusal iletim hattına aktarıldı.

Türkiye'nin enerji arz güvenliğini büyük bir esneklik kazandıran Ertuğrul Gazi gemisi Mavi Vatan’da 4 ayrı noktada şuana kadar operasyon gerçekleştirebilir yakın zamanda bu sayı 5'e çıkacak.

Ertuğrul Gazi gemisinde 2 ayrı ünite bulunuyor. Bu sayede sıvı gaz depolama ve gazlaştırma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Gazlaştırma tesisi ön üst güvertede kurulu.

Gemide yalıtılmış dört kargo tankı bulunuyor. Tanklardaki sıvılaştırılmış gaz minimum eksi 163 derece sıcaklıkta taşınıyor.

Enerji depolamada büyük hamle

Ertuğrul Gazi Gemisi çevre dostu teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Gemide sıvı hareketinden ya da ısı kayıplarından dolayı buharlaşan gaz, jeneratörlerde yakıt olarak kullanılıyor.

Türkiye enerjide merkez olma yolundaki kararlı adımlarını atmayı sürdürüyor. Mavi Vatan’da görev yapan ekip Türkiye'nin elini güçlendiriyor.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Kaan Alp Atasoy





