Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İngiltere arasında savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.
Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna’daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı görüşmeye dair detayları @trthaber muhabiri Ahmet Sami Arslan aktardı.https://t.co/9gktixAYPw pic.twitter.com/eaG5Y7DzFt— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 14, 2022
Etiketler: Boris Johnson İngiltere Recep Tayyip Erdoğan
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