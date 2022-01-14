Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 18:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanını kabul etti
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
Basına kapalı olarak gerçekleşen kabulde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Etiketler: Katar Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
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