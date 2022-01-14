Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik etti.

Çavuşoğlu ile Hoekstra, Kafkaslar ve Afganistan'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu, bölgesel konularda yakın iş birliğinin önemine vurgu yaptı.