Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Hoekstra ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşını yeni görevi vesilesiyle tebrik etti.
Çavuşoğlu ile Hoekstra, Kafkaslar ve Afganistan'daki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu, bölgesel konularda yakın iş birliğinin önemine vurgu yaptı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Hollanda
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