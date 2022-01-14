Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca, SSK ve Bağ-Kur aylıklarının ödeme günlerine ilişkin düzenleme yapıldı.



Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 69. maddesinde yapılan değişiklik ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren hafta sonu ya da resmi tatil günlerine rastlayan aylık ödemelerinin aynı gün ödenmesi olanağı getirildi. Böylece sigortalı ve hak sahiplerinin ödeme günü konusunda yaşadıkları mağduriyet giderildi.