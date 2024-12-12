Çok Bulutlu 6.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.12.2024 00:41

İletişim Başkanlığından "Etiyopya-Somali Ankara Bildirisi" ile ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin, dostluk ve karşılıklı saygı ruhu içerisinde, görüş ayrılıkları ve tartışmalı meselelerden vazgeçip geride bırakma ve ortak refah doğrultusunda işbirliği içerisinde kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığından "Etiyopya-Somali Ankara Bildirisi" ile ilgili açıklama

Başkanlığın sosyal medya hesabından, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kolaylaştırıcılığıyla Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti ve Somali Federal Cumhuriyeti'nin Ankara Bildirisi" ile ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali'yi 11 Aralık'ta Ankara'da ağırladığı belirtilen açıklamada, dostane ortamda gerçekleştirilen toplantının, açık ve yapıcı bir görüşmeye olanak sağladığı belirtildi.

Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında yeni başlangıcın ilk adımını attık
Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında yeni başlangıcın ilk adımını attık

Somali ve Etiyopya liderlerinin, birbirlerinin egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve Afrika Birliği Kurucu Antlaşması'nda yer alan ilkelere saygı ve bağlılıklarını teyit ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Taraflar, dostluk ve karşılıklı saygı ruhu içerisinde, görüş ayrılıkları ve tartışmalı meselelerden vazgeçip geride bırakma ve ortak refah doğrultusunda işbirliği içerisinde kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kalmışlardır. Somali, Etiyopya askerlerinin Afrika Birliği Harekatlarındaki kayıplarını tanır. Taraflar, Somali Federal Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterirken Etiyopya'nın denize ve denizden güvenli erişiminden sağlanabilecek çeşitli potansiyel yararları tasdik etmişlerdir.

Ayrıca, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nin, Somali Federal Cumhuriyeti'nin egemen yetkisi altında, denize ve denizden güvenilir, emniyetli ve sürdürülebilir erişimden yararlanmasına olanak tanıyacak sözleşme, kiralama ve benzeri yöntemler de dahil olmak üzere ikili anlaşmalar yoluyla karşılıklı olarak avantajlı ticari düzenlemeleri sonuçlandırmak için yakın bir şekilde birlikte çalışma konusunda mutabık kalmışlardır. Taraflar, bu amaçlar doğrultusunda ve Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında en geç Şubat 2025 sonuna kadar iyi niyetle teknik müzakerelere başlamaya ve dört ay içinde sonuçlandırıp imzalamaya karar vermişlerdir."

Tarafların, bu taahhütlerin uygulanmasında Türkiye'nin desteğini memnuniyetle karşıladığı ve söz konusu taahhütlerin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin her türlü görüş ayrılığını diyalog yoluyla ve gerektiğinde Türkiye'nin desteğiyle barışçıl şekilde çözme taahhüdünde bulunduğu bildirilen açıklamada, tarafların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu girişim ve sürece yönelik devam eden bağlılığı için şükranlarını ifade ettiği belirtildi.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Somali Etiyopya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Erdoğan: Somali ve Etiyopya arasında yeni başlangıcın ilk adımını attık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:02
Balıkesir'de akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
00:59
BMGK, Sudan'daki insani durumu görüşmek üzere toplandı
00:57
BM Genel Kurulu Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısını kabul etti
00:25
Bakan Bolat: İran ile ticareti 30 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çaba göstereceğiz
00:03
İsrail'de 4 Filistinlinin İç İstihbarat Servisi tarafından sorgulanırken öldüğü ortaya çıktı
23:58
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile görüştü
FOTO FOKUS
Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı
Polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü işte böyle kaza yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ