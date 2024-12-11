Bakan Uraloğlu: 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi zorunluluk haline geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Sosyal medya her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı değildir"

Son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyon, siber korsanlık, nefret söylemi, telif hakları ihlalleri, çocukların istismar edilmesi ve akran zorbalığı gibi olumsuzluklar maalesef ön plana çıkmıştır. Sosyal medya ve internet dünyası her şeyi ile kutsanacak bir özgürlük alanı asla değildir. Aksine, yukarıda ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında düşünce özgürlüğünü ve insanların hakikat ile bağını yok eden boyutları da vardır.

TÜİK raporlarına göre nüfusumuzun yüzde 66'sı sosyal medya kullanıcısı, yüzde 87'si ise internet kullanıcısı. İnternette geçirilen zaman 7 saat ve dünya ortalamasının yaklaşık yüzde 7 fazlası, yine sosyal medya platformlarındaki toplam hesap sayımız 303 milyon 97 bin aktif hesabımızın bulunduğunu özellikle söylemek istiyorum. Buradan hareketle insanların bilgiye erişimi, bunların kendi hayatına ve ihtiyaçlarına yönelik kullanımı, zamanın ruhunu yakalamak açısından elbette kıymetlidir.

"Yeni bir sosyal medya okuryazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var"

Dijital dünya, özellikle çocuklarımızı, altını çizerek söylemek istiyorum, popülerlik, beğeni ve izlenme-görüntülenme sayısı faktörleriyle her geçen gün daha fazla çevrim içi kalmalarını sağlamakta ve yönlendirmektedir. Karşımızda kelimenin tam manasıyla sosyal bir tehdit bulunmaktadır. Bu durumun farkında olan Amerika, İngiltere, Avustralya gibi ülkelerin sorunu önlemeye yönelik çeşitli düzenlemeleri, tedbirleri, kısıtlamaları ve tamamen kapatmalara kadar giden kararlar aldığını hep beraber görüyoruz.

Yeni bir sosyal medya okuryazarlığı bilincine ve bakış açısına ihtiyacımız var. Bu noktada 16 yaş altındaki çocuklarımızı sosyal medya ve online oyunların zararlarından korumak ve bu tür içeriklerin yayılmasını engellemek için yasal düzenlemeler yapma ihtiyacı artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Düzenlemenin ilk olarak internet servis sağlayıcılarının, sosyal ağ platformlarının sorumluluklarını ve denetimini artırmak olacaktır. Aile, Adalet ve İçişleri bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Yüce Meclisimizden de gerekli yasal düzenlemelerini biz bir vatandaş olarak, yönetici olarak bekliyoruz. İnanıyorum ki hep birlikte hareket ederek bu tehlikeyle başa çıkabilir, çocuklarımıza ve gençlerimize daha güvenilir bir gelecek sunabiliriz.

"Ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye çıkardık"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son 22 yılda hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Türkiye Yüzyılı’na jeostratejik konumumuzun gereğini en iyi şekilde değerlendirerek ulaştık çok şükür. Ülkemizi uluslararası alanda vazgeçilmez bir düzeye çıkardık. Sizlerle paylaştığım veriler birer sayı olmanın ötesinde, vatandaşımızın hayatını doğrudan etkileyen hizmet ve eserlerdir.

Yollarımızda araçlarımız, raylarımızda trenlerimiz daha hızlı ve güvenli. Limanlarımız ulaşım ağımıza daha entegre, havalimanlarımızda uçuş ve yolcu trafiği rekorları kırılmakta, mobil kapsama alanımız Türkiye’nin dört bir yanını kapsamakta, insanımız çok daha hızlı internet hizmeti almaktadır. Ulaşım ve iletişim bir ülkenin ekonomik kalkınmasının ve sosyal gelişiminin temel taşlarından birisidir.

Türkiye bu alandaki yatırımları ve projeleriyle hem kendi vatandaşlarının hayatını kolaylaştırmakta hem de uluslararası arenada güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan daha çok çalışmaya devam edeceğiz.

"Türkiye Kart'ı 18 ilimizde hayata geçireceğiz"

Uzayda, uzayda söz sahibi olanın dünyada gücü olur prensibiyle Türksat 6A uydumuzu uzaya gönderdik. İnşallah sene sonuna kadar da, sene sonuna kadar da onu hizmete alacağız. Şu gurur haritasına, 5 milyar insana biz hizmet vermiş olacağız. 2025 yılı içerisinde Türkiye Kart'ı inşallah 18 ilimizde hayata geçireceğiz.