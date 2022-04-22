Palyaçolar ile birlikte balon yaptılar, rengarenk boyalar ile yüzlerini boyadılar.

Çocuklar, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamasında bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine, kurum personeli ile çocukları katıldı.

İletişim Başkanlığı, miniklerin neşesine ortak oldu

Çocuklar Türk bayrakları ile karşılandı. Sinema, dans ve özel ışık gösterileri ile birbirinden keyifli anlar yaşadı.

Renk renk macunlar, pamuk şekerler ve patlamış mısırlar ikram edildi. Çeşitli hediyeler dağıtıldı. 23 Nisan ve çocuk şarkıları söylendi.

İletişim Başkanlığı personeli ile kurum yetkilileri de miniklerin neşesine ortak oldu.

Etkinlikte, TRT Çocuk tarafından hazırlanan "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" sinema gösterimi de yapıldı.

"Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü bayramlar diliyorum"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çocukların bayramını şu sözlerle kutladı:

"Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü nice güzel yarınlara, bayramlara…"