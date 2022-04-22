İletişim Başkanlığı'ndan çocuklara özel "23 Nisan" kutlaması
İletişim Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "23 Nisan Şenliği"nde çocuklar birbirinden keyifli dakikalar geçirdi.
Palyaçolar ile birlikte balon yaptılar, rengarenk boyalar ile yüzlerini boyadılar.
Çocuklar, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 23 Nisan kutlamasında bir araya geldi.
İletişim Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğine, kurum personeli ile çocukları katıldı.
İletişim Başkanlığı, miniklerin neşesine ortak oldu
Çocuklar Türk bayrakları ile karşılandı. Sinema, dans ve özel ışık gösterileri ile birbirinden keyifli anlar yaşadı.
Renk renk macunlar, pamuk şekerler ve patlamış mısırlar ikram edildi. Çeşitli hediyeler dağıtıldı. 23 Nisan ve çocuk şarkıları söylendi.
İletişim Başkanlığı personeli ile kurum yetkilileri de miniklerin neşesine ortak oldu.
Etkinlikte, TRT Çocuk tarafından hazırlanan "Aslan Hürkuş Kayıp Elmas" sinema gösterimi de yapıldı.
"Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü bayramlar diliyorum"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çocukların bayramını şu sözlerle kutladı:
"Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü nice güzel yarınlara, bayramlara…"
İletişim Başkanlığı çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 22, 2022
Çalışma arkadaşlarımızın çocukları “23 Nisan Şenliği”nde bir araya geldi.
Çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü nice güzel yarınlara, bayramlara… #23Nisan pic.twitter.com/txpdKBLYKG
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