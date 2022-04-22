Türkiye-Latin Amerika ilişkilerinde yeni bir adım daha atılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 6 ülkeyi kapsayan tura çıkıyor.

Çavuşoğlu'nun Latin Amerika ziyareti 7 gün sürecek. İlk durak Uruguay olacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya, Ekvador, Kolombiya, Panama ve Venezuela'yı da ziyaret edecek.

Ticaret hacminin artırılması ve turizmde iş birliği konuları gündemde

Ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel konular da ele alınacak. Türkiye-Brezilya Dördüncü Yüksek Düzeyli İşbirliği Komisyonu ve Türkiye-Venezuela Üçüncü Ortak İşbirliği Komisyonu toplantıları da gerçekleştirilecek.

Ziyarette ayrıca turizm iş birliği konusu ve kıta ülkeleri ile ticaret hacminin artırılması da gündemde.

Türkiye'nin Latin Amerika'da 17 temsilciliği bulunuyor

Türkiye Latin Amerika açılımı ile kıtadaki diplomatik varlığını da güçlendirdi. Bölgede 2002 yılında 5 olan temsilcilik sayısı 17'ye yükseltildi. Latin Amerika ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilik sayısı da 16'ya çıktı.