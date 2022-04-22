Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 12:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 terör şüphelisi gözaltında
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü PKK, 2'si FETÖ şüphelisi 5 kişi Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi F.D., Ş.D. ve F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.
İpsala ilçesi yakınlarında yapılan kontrollerde de 2 şüpheli yakalandı.
Jandarmaya teslim edilen A.Ö. ile A.Y.'nin, FETÖ'den arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Terör Örgütü FETÖ Edirne Yunanistan
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