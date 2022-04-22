Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 12:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: 'Salgın bitti aşıya ihtiyaç yok' diye düşünmemek gerekiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın bitiyor artık aşıya ihtiyaç yok diye düşünmemek gerekiyor. Aşı hastalığın akciğere inmesini engelliyor. Turkovac aşımız var. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemiz gerekiyor" dedi.
Bakan Fahrettin Koca, Adıyaman Valiliği ziyaretinde basın açıklaması yaptı.
Açıklamasında Koronavirüs Bilim Kurulundan çıkabilecek kararlar ile ilgili gelen soruya, "Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirecek. Bu konudaki önerileri kamuoyuna açıklayacağız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirecek. pic.twitter.com/0II4YQZP5q— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 22, 2022
Koca, sözlerine şöyle devam etti:
"Salgın giderek etkisini yitiriyor. Omicron varyantıyla birlikte de hastane yükü çok azaldı. Etkili olanın aşımız olduğunu biliyoruz. TURKOVAC üretilmeye devam ediyor."
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs
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