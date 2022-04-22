Bakan Fahrettin Koca, Adıyaman Valiliği ziyaretinde basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında Koronavirüs Bilim Kurulundan çıkabilecek kararlar ile ilgili gelen soruya, "Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirecek. Bu konudaki önerileri kamuoyuna açıklayacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu, okullarda maske başta olmak üzere birçok konuyu değerlendirecek. pic.twitter.com/0II4YQZP5q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 22, 2022

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Salgın giderek etkisini yitiriyor. Omicron varyantıyla birlikte de hastane yükü çok azaldı. Etkili olanın aşımız olduğunu biliyoruz. TURKOVAC üretilmeye devam ediyor."