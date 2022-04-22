İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayramda ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'de 3 milyon 768 bin Suriyeli'nin olduğunu hatırlatan Bakan Soylu, "Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Yaklaşık 500 bin kişinin gönüllü olarak geri döndüğünü belirten Bakan Soylu, "Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz" açıklamasıyla yürütülen çalışmaları anlattı.

"Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi" diyen Soylu, güvenliği temin ederek onurlu geri dönüşleri sağlayacaklarını ifade etti.

Suriyeylilere bayram izni yok

Pandemi sebebiyle 4 bayramdır geri dönüşleri durduklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Gittiler yüzde 60'ı kaldı. Sonra gittiler geri döndüler. Bayramlarda gidenler çok bir sayı değil" dedi.

Soylu sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen hafta itibarıyla valilerimize bayram izni verilmeyecek dedik. Şu anda bayram izni verilmiyor. Güvenli bölgeye gidip orada kalabilirler. Bayram için gidip dönmek isteyenlere izin verilmeyecek."