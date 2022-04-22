Haber Giriş: 22 Nisan 2022 Cuma 11:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Soylu: Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bakan Soylu, "Bursa ve İstanbul'daki saldırıların faillerini tespit ettik. Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili bilgi verdi.
Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:
İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik.
Bursa’daki hücreyi yaklaşık sekiz aydır arıyoruz akşam saat 20:05 civarlarında koymuş bir çadırın içerisine ve araç geçerken de uzaktan kumandayla uzaktan bir yerden patlatmış. Görüntü de var, hepsi var... Bütün bilgilerimiz var
Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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