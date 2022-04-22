İçişleri Bakanı Soylu, Bursa ve İstanbul'da düzenlenen bombalı saldırılarla ilgili bilgi verdi.

Soylu'nun açıklamaları şu şekilde:

İstanbul'daki bomba boru tipli pil düzeneğiyle çalışan bomba Bursa'daki el yapımı uzaktan kumandalı patlayıcı. Bursa'daki İstanbul'daki olayın faillerini tespit ettik.

Bursa’daki hücreyi yaklaşık sekiz aydır arıyoruz akşam saat 20:05 civarlarında koymuş bir çadırın içerisine ve araç geçerken de uzaktan kumandayla uzaktan bir yerden patlatmış. Görüntü de var, hepsi var... Bütün bilgilerimiz var

Eylemleri PKK'ya taşeronluk yapan MLKP ve DKP-BÖG terör örgütleri gerçekleştirdi.

Ayrıntılar geliyor...